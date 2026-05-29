Саратовские школьники побывали в роли машинистов в депо Анисовка

Фото: канал Приволжской железной дороги

Сегодня учащиеся нескольких саратовских школ посетили моторвагонное депо Анисовка. В пригородном поезде, следовавшем со станции Саратов-1 в Анисовку, для ребят организовали тематическую викторину и провели беседу о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги. Специалисты АО «Саратовская ППК» и депо подготовили насыщенную профориентационную программу.

В депо школьникам показали оснащение кабины машиниста электровоза и производственные участки, где ведётся предрейсовая подготовка, техническое обслуживание и ремонт современного подвижного состава. Ребята узнали, как устроены поезда, какие задачи выполняют железнодорожники разных специальностей.

Все желающие смогли попробовать себя в роли машиниста и совершить пробную поездку на специальном учебном тренажёре. Экскурсия помогла школьникам ближе познакомиться с профессией железнодорожника и, возможно, выбрать её в качестве будущей карьеры. Подобные мероприятия планируют проводить и в дальнейшем.