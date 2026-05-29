Глава СКР поручил доложить о деле сбитой электросамокатом пенсионерки в Саратове

В СМИ появилась информация о травмировании 69-летней жительницы Саратова. В мае этого года молодой человек, управляя электросамокатом, сбил пенсионерку в пешеходной зоне. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По данному факту следственное управление СК России по Саратовской области возбудило уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Александровичу Костину доложить о ходе и результатах расследования. Особое внимание будет уделено обстоятельствам происшествия, соблюдению правил безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности и полноте мер, принятых для восстановления прав потерпевшей.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ход расследования находится под личным контролем главы СК России. В случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры. Уголовное дело расследуется по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.