Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по аварийному дому в Саратове

В приёмную Председателя СК России Александра Бастрыкина обратилась жительница Саратова по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома на улице Гоголя. Здание 1877 года постройки находится в непригодном состоянии: несущие конструкции разрушаются, инженерные системы изношены, кровля протекает, что приводит к сырости. В 2023 году дом признан аварийным, однако благоустроенное жильё гражданам до сих пор не предоставлено. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, расселение запланировано не ранее 2028 года.

В СУ СК России по Саратовской области по обращению возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Дмитрию Костину представить доклад о ходе и результатах расследования, а также о принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав жильцов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ситуация остаётся на личном контроле главы СК России.