В июле этого года после завершения строительства саратовская набережная станет самой протяжённой на Волге. Её длина с благоустроенными пляжами, детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами и летним кинотеатром составит 8 километров. Масштабный проект по продлению и строительству набережной с 2016 года реализуется при поддержке Вячеслава Володина, который инициировал благоустройство береговой линии и нашёл решение этой задачи.

В ходе рабочей поездки Вячеслав Володин ознакомился с ходом заключительного этапа строительства на участке от моста Саратов–Энгельс до пляжа в Затоне. У жителей и гостей города откроется доступ к Волге, который ранее был закрыт. Теперь от Затона до Большой Садовой волжский берег полностью благоустроен.

Территория набережной продолжит развиваться: в ближайшее время откроются скейт-парк, новые спортивные и детские площадки, места отдыха для горожан. В рамках комплексного развития территории будет возведена современная инфраструктура.