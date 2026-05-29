Жительница Калининского района зарезала мужа во время ссоры

В Калининском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней женщины, обвиняемой в убийстве мужа. 14 марта 2026 года в селе Михайловка на улице Центральной в ходе конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она нанесла 61-летнему супругу удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Следователи СК собрали исчерпывающие доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемая может получить до 15 лет лишения свободы.

Семейно-бытовые конфликты, особенно в состоянии опьянения, нередко приводят к трагическим последствиям.