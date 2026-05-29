Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 10:19

Жительница Калининского района зарезала мужа во время ссоры

В селе Михайловка женщина убила супруга ударом ножа в грудь
Источник:kp.ru

В Калининском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней женщины, обвиняемой в убийстве мужа. 14 марта 2026 года в селе Михайловка на улице Центральной в ходе конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она нанесла 61-летнему супругу удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Следователи СК собрали исчерпывающие доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемая может получить до 15 лет лишения свободы.

Семейно-бытовые конфликты, особенно в состоянии опьянения, нередко приводят к трагическим последствиям.