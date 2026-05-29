Жительница Балашова забила насмерть знакомую из-за ревности

В Балашове перед судом предстанет 54-летняя женщина, обвиняемая в смертельном избиении знакомой. Трагедия произошла 15 марта 2026 года в квартире жилого дома на улице Мельничная. Как установило следствие, между женщинами вспыхнула ссора на почве ревности к общему знакомому. В ходе конфликта обвиняемая нанесла 45-летней потерпевшей множественные удары руками по голове.

От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. Следователи СК собрали исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемую в инкриминируемом деянии. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В настоящее время дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит серьёзное наказание, вплоть до лишения свободы на длительный срок. Суд рассмотрит все обстоятельства этой жестокой трагедии, случившейся на бытовой почве.