Житель Вольского района насмерть забил родственника стеклянной бутылкой

Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смертельных травм родственнику. Преступление предусмотрено частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Трагедия произошла 3 апреля 2026 года в Вольском районе.

В тот день обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Центральной в селе Нижняя Чернавка, в ходе ссоры несколько раз ударил стеклянной бутылкой своего 45-летнего родственника. От полученных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Следователи собрали исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.