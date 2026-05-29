Руководитель Поволжского института управления – филиала РАНХиГС награждён Знаком отличия Президентской академии

Исполняющий обязанности директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Леонидович Чепляев удостоен высшей награды Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации — Знака отличия Президентской академии.

Награда присуждена за выдающийся личный вклад в развитие Президентской академии, достижение высоких показателей образовательной и научно-исследовательской деятельности Института, укрепление его позиций на региональном и федеральном уровнях, а также за эффективное стратегическое управление.

Под руководством Виктора Леонидовича Поволжский институт управления Президентской академии достиг значительных успехов, среди которых:

- укрепление позиций Института как ведущего образовательного и экспертно-аналитического центра региона в области подготовки управленческих кадров, развития теории и практики управления;

- укрепление позиций Института в российских национальных рейтингах;

- многочисленные победы студентов вуза в престижных всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах профессиональной направленности;

- публикационная активность научно-педагогических работников, студентов и аспирантов Института;

- создание и работа уникальной Лаборатории экономического поведения и Центра коллективного пользования «Нейро-социо-инфо-когнитивные технологии и политико-экономические системы» для обеспечения инфраструктурной поддержки приоритетных научных исследований, реализации исследовательских программ и проектов;

- активное сотрудничество с ведущими российскими компаниями и органами региональной власти в подготовке квалифицированных специалистов.

Отмечается, что награждение Знаком отличия Президентской академии осуществляется при наличии у работника Академии особых заслуг перед Академией и стажа работы в Академии не менее десяти лет.

