Вавиловский университет приглашает на День открытых дверей

Фото: Вавиловский университет

Профориентационное мероприятие Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова состоится 6 июня 2026 года в 12:00 в очном и онлайн-режимах.

Место проведения мероприятия:

1. Учебный комплекс № 1 (г. Саратов, пр-кт им. Петра Столыпина зд. 4, стр. 3), актовый зал.

2. Учебный комплекс № 2 (г. Саратов, ул. Советская, 60), ауд. № 202.

3. Учебный комплекс № 3 (г. Саратов, ул. Соколовая, 335), ауд. № 7.

Программа проведения профориентационного мероприятия «День открытых дверей» включает в себя следующие мероприятия:

- встречу с директорами, преподавателями и студентами институтов, которые расскажут присутствующим об образовательных программах высшего образования, профессиях и возможностях трудоустройства;

- консультацию по приему документов, сдаче ЕГЭ по предметам, соответствующим дальнейшему профилю обучения, количеству бюджетных мест, проходному баллу прошедшего года, стоимости обучения и т.д.;

- знакомство с учебными корпусами, материально-технической базой университета, музеями, лабораториями, общежитиями, спортивно – оздоровительным комплексом;

- знакомство с формами довузовской подготовки к ЕГЭ и профориентационного тестирования, культурно-массовыми и спортивными мероприятиями, проводимыми университетом.

Также мероприятие состоится в онлайн-режиме. Ссылка для посещения Дня открытых дверей в онлайн-режиме https://vkvideo.ru/video-197889145_456239600?list=ln-aWoGzm5seOPqit4rn4

Для удобства общения в ходе работы Дня открытых дверей можно в чате задавать вопросы в онлайн-режиме или заранее прислать на почту: pk@vavilovsar.ru или на вкладке «Вопросы ответственному секретарю».

Дополнительную информацию можно узнать по адресу:

410012, г. Саратов, пр-кт им. Петра Столыпина зд. 4, стр. 3, каб. 138.

Телефон: 8 (8452) 26-50-78.

ИНН 6455024197