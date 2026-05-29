Цифровое неравенство устранили для 57 тысяч жителей Саратовской области

Заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Андрей Добудько 28 мая в прямом эфире рассказал о развитии сотовой связи в регионе и устранении цифрового неравенства. С 2021 года в области реализуется федеральный проект, цель которого — обеспечить доступ к услугам связи и интернету в малонаселённых пунктах. Изначально в проекте участвовали населённые пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек. С текущего года требования расширили, включив также сёла с населением от 500 до 1000 человек.

В 2025 году интернетом и связью обеспечили 64 населённых пункта в 29 муниципальных районах. Охват населения превысил 18 тысяч человек. На 2026 год план — 42 населённых пункта в 23 районах. Из них 31 село (100–500 жителей) и 11 сёл (500–1000 жителей). Все пункты с численностью от 500 до 1000 человек будут обеспечены связью в полном объёме уже в этом году.

За четыре года реализации проекта доступ к цифровым ресурсам и голосовой связи получили 243 населённых пункта. Общий охват населения составил более 57,5 тысячи человек. Это позволило жителям отдалённых территорий пользоваться онлайн-сервисами и государственными услугами наравне с горожанами. Работа по устранению цифрового неравенства будет продолжена. В планах — дальнейшее расширение зоны покрытия и улучшение качества связи в малых сёлах.