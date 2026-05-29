НовостиОбщество29 мая 2026 7:54

Москвича осудили за взятку декану саратовского вуза в 555 тысяч рублей

Житель Подмосковья заплатил 555 тыс. за зачеты и поступление без экзаменов
Кировский районный суд Саратова вынес приговор 45-летнему жителю Московской области. Следствием установлено, что с 23 августа 2021 года по 17 апреля 2024 года мужчина перевёл на банковскую карту декана факультета магистратуры и аспирантуры местного вуза 555 тысяч рублей.

За это вознаграждение он просил зачислить его без проверки знаний, а в дальнейшем — проставлять ему зачёты и экзамены.

Действия подсудимого квалифицировали по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за незаконные действия в крупном размере). В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей.