За неделю в области зарегистрировано 8 случаев COVID-19

В Саратовской области за неделю зарегистрировано 8 случаев COVID-19, сообщил на брифинге министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Это на 46,6% ниже уровня предыдущей недели, когда было зафиксировано 15 случаев. За 4 месяца 2026 года зарегистрировано 838 случаев коронавирусной инфекции — в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года (1731 случай).

Министр также сообщил, что детские ковидные койки развернуты только в Саратовской областной инфекционной больнице имени Иванова. За прошедшие сутки госпитализирован один ребёнок. На лечении находятся два ребёнка с подтверждённым COVID-19, в том числе один с пневмонией.