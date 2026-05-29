Саратовец украл кондиционер при разгрузке товара и попался

В Саратове полицейские раскрыли кражу кондиционера. В отдел обратилась представитель онлайн-магазина: 10 апреля при разгрузке товаров у дома на улице Новоузенской неизвестный похитил сплит-систему стоимостью 38 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

По подозрению задержали 32-летнего жителя Заводского района. Ранее неоднократно судимый мужчина пояснил, что вышел из подъезда, увидел спецавтомобиль с техникой и, пока грузчики доставляли товар, забрал кондиционер. Впоследствии он продал его неизвестному.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.