НовостиОбщество29 мая 2026 7:51

Житель Балакова перевел мошенникам 5 миллионов на «безопасный счет»

В Саратовской области мужчина лишился 5 миллионов, поверив в «безопасный счет»
Источник:kp.ru

52-летний житель Балаковского района перевел мошенникам 5 миллионов рублей. 26 мая неизвестный через мессенджер представился сотрудником Росфинмониторинга и заявил о подозрительной активности по счетам и попытке оформить кредит. Мужчина поверил и частями через банкомат перевел деньги на «безопасный счет».

Потерпевший осознал обман слишком поздно и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полиция напоминает: «безопасных счетов» не существует, а сотрудники госорганов не просят переводить деньги.

Жителей призывают быть бдительными и прерывать разговор при подобных требованиях. Никогда не переводите деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.