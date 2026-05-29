В Саратове 18-летние парни обчистили две машины за ночь

В Саратове задержали двух 18-летних приятелей, подозреваемых в автомобильных кражах. Заявления в полицию написали 21-летняя девушка и 20-летний юноша. Ночью 16 марта неизвестные обчистили их машины, припаркованные на улице Тархова. Из ВАЗ-2107 пропали автомагнитола и колонки за 15 тысяч рублей, из ВАЗ-2110 — акустическая система за 32 тысячи. Обе машины стояли открытыми, сигнализации на них не было.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след и задержали ранее не судимых жителей Кировского района. Молодые люди признались в содеянном. «Часть похищенного они сдали в комиссионный магазин, а то, что не приняли, попросту выкинули», — рассказали в городском УМВД. Общая сумма ущерба составила 47 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция напоминает автовладельцам: не оставляйте машины открытыми и не пренебрегайте сигнализациями — это значительно снижает риск кражи.