Панков: Набережная, благоустроенная по проекту Володина, получила всероссийское признание

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в месенджере «Макс» отметил, что набережная, благоустроенная по проекту Вячеслава Володина, стала визитной карточкой нашей области.

«Многие не верили в проект Володина по благоустройству саратовской набережной. Но теперь идёт завершающий этап ее строительства. Протяженность нашей набережной составит 8 км. Важно, что каждый участок обустроен и продуман для отдыха горожан и гостей Саратова: пляж, летний кинотеатр, спортивные зоны и детские площадки, места для отдыха.

Ранее в Липках общался с гостями нашего города. Соседи-волжане из Волгограда отмечают, насколько красива и грандиозна наша саратовская набережная. Она поражает своим масштабом. Так, по проекту Володина наша набережная получила всероссийское признание. Она стала гордостью и визитной карточкой нашей области», - пишет Николай Панков.