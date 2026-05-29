НовостиОбщество29 мая 2026 8:00

В Аткарском районе товаровед и кассир магазина подозреваются в краже товаров

В полицию обратился представитель службы безопасности торговой организации, который рассказал о хищении товаров из сетевого магазина.

Предположительно, к произошедшему могут быть причастны 42-летняя кассир и 37-летняя товаровед.

Предварительно установлено, что в период со 2 по 7 мая женщины вынесли из магазина продукты питания и алкогольные напитки на общую сумму свыше 140 тысяч рублей.

Следователем ОМВД России по Аткарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигурантки отправлены под подписку и о невыезде и надлежащем поведении.