Саратовцы поздно обращаются за медпомощью после перенесенного инфаркта миокарда

В Саратовской области намерены улучшить информированность населения о последствиях несвоевременного обращения за помощью при сердечном приступе. Эту информацию предоставила Татьяна Богданова, являющаяся ведущим внештатным кардиологом регионального министерства здравоохранения.

В рамках инициативы специалисты-кардиологи примут участие в общественной программе, направленной на стимулирование граждан обращаться за медицинской помощью без неоправданных задержек. Особое внимание уделяется проблеме позднего обращения пациентов трудоспособного возраста.

Для повышения осведомленности граждан будут созданы короткие видеоролики мотивирующего характера с участием представителей различных конфессий, а также запущен образовательный ресурс на платформе RuTube.

Помимо этого, рассматривается предложение направить в министерство образования ходатайство о включении в школьную программу занятий, посвященных ранним симптомам инсультов и инфарктов, а также разъяснению значимости оперативного вызова бригады скорой помощи.