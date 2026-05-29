Со следующей недели в Саратове стартует новый проект «Дворовый тренер»

Фото: Минспорта Саратовской области

С первого июня во всех районах города начнутся тренировки в рамках инициативы «Дворовый тренер».

Эта программа осуществляется при содействии губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

В течение летнего сезона под руководством опытных инструкторов и специалистов на открытых спортивных площадках Саратова будут организованы занятия для детей и подростков. Программа включает общую физическую подготовку, а также обучение командным и игровым видам спорта.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 7 до 18 лет. Организаторы обещают дружелюбную атмосферу и возможность активно провести свободное время, присоединившись к тренировкам.

Расписание первого этапа проекта доступно по указанной ссылке. Для участия в занятиях предварительная регистрация не требуется.