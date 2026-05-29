Перед судом предстанет жительница Балашова по обвинению в причинении смертельных травм знакомой

Фото: СК РФ по Саратовской области

Следственными органами СК России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 15 марта 2026 года обвиняемая, находясь в квартире жилого дома на улице Мельничная в городе Балашове, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности к общему знакомому, нанесла множественные удары руками по голове 45-летней знакомой. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Следователями СК собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого деяния. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.