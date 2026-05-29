В июле достроенная набережная Саратова станет самой протяженной на Волге

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что саратовская набережная, после завершения строительства в июле, станет самой протяженной речной набережной на Волге.

Во время инспекции последнего этапа работ, Володин осмотрел участок набережной от моста Саратов-Энгельс до пляжа в Затоне.

К июлю этого года, после окончания строительства, протяженность благоустроенной саратовской набережной достигнет 8 километров. Появившиеся зоны отдыха будут включать пляжи, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и летний кинотеатр.

Жители и гости города теперь получили доступ к ранее закрытым участкам Волжского берега. Благоустроенная береговая линия теперь простирается от Затона до Большой Садовой.

Этот масштабный проект, начатый еще в 2016 году, реализуется при активном содействии Вячеслава Володина, который инициировал его и нашел пути решения поставленных задач.

Дальнейшее развитие территории набережной предполагает открытие новых объектов, таких как скейт-парк, дополнительные спортивные и детские площадки, а также зоны для отдыха горожан. В рамках комплексного развития территории (КРТ) планируется создание современной инфраструктуры.