В Саратовской области на 70% выросло производство сыров

В Саратовской области зафиксировано значительное увеличение производства сыров, достигшее 70%. Молочные предприятия региона еженедельно выпускают около 1400 тонн питьевого молока, 850 тонн продуктов кисломолочной группы, 170 тонн сливочного масла, 20 тонн разнообразных сыров и 110 тонн сухих молочных консервов.

Олег Козлов, возглавляющий управление пищевой и перерабатывающей промышленности регионального министерства сельского хозяйства, отметил: "Первый квартал текущего года ознаменовался устойчивым ростом производства молочной продукции в Саратовской области. Например, выпуск сливочного масла увеличился на 40%, а творога – на 44,1%. Безусловным лидером по темпам роста стало сырное производство, показавшее увеличение на 70%".

Аналитики Россельхозбанка также подтверждают позитивную динамику, сообщая, что за прошедший год выпуск сметаны в регионе вырос приблизительно на 26,6%. Этот показатель является лучшим в Приволжском федеральном округе и существенно превосходит средние значения по стране.

Отмечается также расширение ассортимента выпускаемой молочной продукции. В 2025 году Комбинат детского питания представил новую линейку молочных продуктов. Балаковский молочный комбинат обновил формат выпуска сливочного масла и освоил производство твердых сыров, а Саратовский молочный комбинат начал предлагать пастеризованное молоко в удобной ПЭТ-упаковке.