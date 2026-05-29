Руководитель Саратовского филиала «Ситиматик» провел рабочее совещание с мусоровывозящими компаниями

Заместитель генерального директора - директор Саратовского филиала «Ситиматик» Игорь Струков провел с руководителями мусоровывозящих компаний рабочее совещание. В ходе мероприятия был определен ряд совместных мер, которые необходимы для повышения качества работы отрасли по обращению с ТКО.

В первую очередь руководитель саратовского регоператора поручил подрядчикам усилить контроль за вывозом крупногабаритных отходов и не допускать смещения графиков транспортирования. В случае их нарушения в местах накопления отходов быстро образуются навалы не только из КГО, но и пакетов с бытовым и строительным мусором.

Отдельно был поднят вопрос состояния контейнерных площадок, находящихся вблизи объектов соцсферы и особенно школ. Своевременный вывоз отходов с них крайне необходим для обеспечения санитарного благополучия детей в период проведения единых госэкзаменов. Также поручено обеспечить своевременный вывоз отходов в дачных товариществах, где сейчас образуется повышенное количество мусора.

В свою очередь регоператор усилит взаимодействие с администрациями районов по вопросам обустройства мест накопления ТКО достаточным количеством емкостей. Детальная информация об этом уже направлена в региональное министерство природных ресурсов и экологии. Также Саратовский филиал обратится в органы местного самоуправления с просьбой провести разъяснительную работу с балансодержателями мест накопления ТКО и, прежде всего, управляющими компаниями о необходимости неукоснительного соблюдения своих обязанностей по оборудованию и содержанию контейнерных площадок в рамках действующего законодательства.

Кроме этого, раз в две недели подрядчиками в адрес регоператора будут направляться отчеты об актуальном состоянии контейнерных площадок и емкостей на них. Все зафиксированные нарушения (отсутствие отсеков для КГО, сломанные контейнеры, складирование некоммунальных отходов, повреждение ограждений и т.д.) будут адресно передаваться в органы местного самоуправления и областное министерство для принятия мер.

«Нужно работать ответственно и согласовано всем без исключения участникам отрасли. Должно быть общее понимание ситуации и совместное оперативное решение возникающих вопросов», - подчеркнул Игорь Струков.

Кроме этого, директор Саратовского филиала потребовал улучшить качество фотоотчетов, которые экипажи мусоровывозящих компаний загружают в специальную логистическую программу контроля. Фотографии позволяют специалистам эффективнее контролировать качество вывоза ТКО и оперативно отвечать на обращения населения.