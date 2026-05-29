Пенсии в июне саратовцам выплатят досрочно

В связи с празднованием Дня России произойдет смещение сроков получения пенсионных выплат. Нет необходимости обращаться в Социальный фонд или подавать какие-либо заявления, поскольку все изменения будут внесены автоматически.

Расписание выплат изменится следующим образом:

Зачисления, приходящиеся на 6–7 июня, будут произведены 5 июня.

Выплаты, запланированные на 12–14 июня, поступят 11 июня.

Пенсии, которые должны были быть выплачены 20–21 июня, будут перечислены 19 июня.

Зачисления за 27–28 июня ожидаются 26 июня.

Получатели детских пособий не ощутят никаких изменений в привычном графике поступления средств.