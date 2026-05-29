Суд приобщил переписку КБПА и завода Орджоникидзе по делу Шихалова и Пожарова

В Кировском районном суде Саратова 28 мая под председательством судьи Дмитрия Кочеткова продолжилось рассмотрение громкого дела бывшего министра промышленности региона Максима Шихалова и его заместителя Владимира Пожарова. На заседании защита Шихалова и Пожарова заявила сразу несколько ходатайств, пытаясь исключить из дела часть доказательств, оспорить законность оперативно-розыскных мероприятий и признать недопустимыми отдельные материалы следствия. В итоге все просьбы адвокатов остались без удовлетворения, хотя одно ходатайство Пожарова суд все же поддержал.

Главный спор развернулся вокруг материалов, полученных, по версии защиты, с нарушениями. Адвокаты настаивали, что часть протоколов осмотра и исследования предметов появилась еще до возбуждения основного уголовного дела, а сами оперативно-розыскные мероприятия проводились без надлежащего оформления. Речь шла, в частности, о проверке телефона Шихалова, осмотре помещения и других материалах, которые, как утверждает защита, не должны лежать в основе обвинения. Суд эти доводы не принял.

Отдельным блоком защита просила признать недопустимыми вещественные доказательства, изъятые при обысках. В список попали часы, телефон дочери, документы, загранпаспорт, банковские бумаги ( в том числе пароли, которые оказались в материалах дела), ювелирные украшения и даже документы по государственным контрактам КБПА. По мнению адвокатов, эти предметы не имеют отношения ни к одному из эпизодов дела. Татьяна Шилова прямо заявила: «Эти вещественные доказательства не имеют никакого отношения ни к одному из дел». Но и здесь суд встал не на сторону защиты.

Не прошла и еще одна важная линия ходатайств. Адвокаты просили исключить доказательства, полученные, как они считают, с нарушением уголовно-процессуального закона. В частности, защита указывала на то, что следственные действия по делу проводила заместитель начальника следственного отдела по Кировскому району Юлия Игрицкая, которая сама выступала заявителем по одному из эпизодов. По мнению защиты, это создает прямое основание для отвода. Адвокаты ссылались на статью 61 УПК РФ и настаивали, что все действия с ее участием недопустимы. Суд и это ходатайство не удовлетворил.

Не помогла и попытка защиты поставить под сомнение доказательства, полученные в рамках ранее прекращенного дела. Адвокаты указывали, что часть материалов была собрана еще по эпизодам, по которым уголовное преследование затем прекратили, а значит, использовать их в нынешнем процессе нельзя. Но и этот аргумент суд оставил без поддержки.

При этом одно ходатайство Пожарова все же прошло. Суд разрешил приобщить к делу переписку между КБПА и заводом Орджоникидзе, касающуюся новой точки подключения и увеличения мощности. Владимир Пожаров настаивал, что предприятие остро нуждалось в дополнительной энергии, особенно на фоне строительства второго цеха. «Они (завод Орджоникидзе) не могли представить точку и увеличить мощность. А мы как раз заканчивали строительство второго цеха, и нам была необходима дополнительная мощность, как воздух», — пояснил он. Защита также заявила, что один день остановки работы обходился КБПА примерно в 13–15 миллионов рублей.

Еще одно ходатайство адвокатов Пожарова касалось письменных доказательств и материалов, по которым, по версии защиты, также были допущены нарушения при сборе. Адвокат настаивал, что часть заявлений и протоколов получена с грубыми процессуальными ошибками. Однако и это ходатайство суд отклонил.

Отдельно Шихалов заявил, что не входил в закупочную комиссию и не мог нарушать положения, на которые ссылается обвинение.

Заседание завершилось на фоне ожидания прений: 1 и 4 июня стороны должны перейти к финальным выступлениям.