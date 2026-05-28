Саратовская область — лидер по закупкам комбайнов в лизинг в России

Саратовская область заняла первое место в России по закупкам отечественных комбайнов в лизинг. С начала года в регион поставлено 35 единиц комбайнов — это лучший показатель по стране. В тройку лидеров также вошли Татарстан (32 единицы) и Алтайский край (26 единиц), замыкают топ-5 Оренбургская и Волгоградская области.

Безоговорочным лидером внутри региона стал Дергачевский район — здесь приобретено 15 комбайнов. Активно обновляют парк техники также хозяйства Екатериновского, Калининского, Краснокутского и Балашовского районов. Механизмы льготного лизинга остаются востребованными у аграриев уже много лет.

Министр сельского хозяйства области Василий Котов сообщил, что только в текущем году по лизинговым программам в область поставлено 294 единицы техники на сумму более двух миллиардов рублей. Всего с 2002 года (начала сотрудничества с Росагролизингом) — около девяти тысяч единиц техники на общую сумму порядка 39 миллиардов рублей.