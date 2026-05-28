Саратовская область направит 16 заявок на конкурс проектов комфортной среды

Саратовская область направит 16 заявок на XI Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Заявки рассматривались по 5 категориям. Свои проекты представили Балаково, Энгельс, Балашов, Вольск, Красноармейск, Петровск, Пугачев, Ртищево, Аркадак, Ершов, Калининск, Красный Кут, село Питерка, р.п. Степное, р.п. Татищево и село Балтай.

Среди идей: в Ртищево хотят создать эко-парк, в Пугачеве — ландшафтный парк, в Балтае — реновацию центра села с обзорным маршрутом. Заседание провел зампред Александр Стрелюхин. Межведомственная комиссия одобрила все проекты.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин отметил, что с 2018 года 36 проектов региона становились победителями конкурса при поддержке Вячеслава Володина. Губернатор Роман Бусаргин поставил задачи подавать заявки по всем номинациям и контролировать реализацию проектов-победителей.