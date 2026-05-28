Володин: сдать Дом офицеров в Энгельсе после реставрации должны до конца года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе работы в округе проинспектировал реставрацию Гарнизонного Дома офицеров в Энгельсе. Напомним, историческое здание много лет разрушалось и было в аварийном состоянии. Ветераны и жители не раз просили депутата помочь восстановить объект культурного наследия. Средства на реставрацию нашли, и сейчас работы идут полным ходом.

Володин поставил задачу уложиться в текущий год. «Средства нашли — давайте заканчивать все эти работы как можно быстрее, с соблюдением технологий, в этом году», — заявил он. То есть завершить реставрацию планируется до конца 2026 года.

Задача — вернуть зданию первозданный облик. Володин лично контролирует ход работ и подчеркнул важность соблюдения технологий, чтобы Дом офицеров прослужил ещё долгие годы. Жители Энгельса ждут открытия обновлённого культурного центра, который станет украшением города.