Застолье в Саратове закончилось ножевым ранением и уголовным делом

В Саратове застолье со спиртными напитками закончилось уголовным делом. В ночь на 18 февраля из больницы поступило сообщение о госпитализации 57-летней женщины с ножевым ранением. Пострадавшая была доставлена в медучреждение из квартиры на улице Зои Космодемьянской в Ленинском районе.

Участковый задержал 43-летнюю хозяйку квартиры, ранее судимую. Выяснилось, что женщина пригласила в гости пострадавшую и мужчину. После распития спиртного гость начал оказывать знаки внимания подруге. Из ревности хозяйка схватилась за нож. У потерпевшей диагностирована колото-резаная рана брюшной стенки, не проникающая в брюшную полость.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Фигурантке избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.