В Энгельсе задержаны двое мужчин с синтетическим наркотиком

В Энгельсе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Энгельсское» задержали двух местных жителей 29 и 44 лет. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли у старшего из задержанных свертки с синтетическим наркотиком. Ещё несколько закладок было обнаружено и изъято из тайников, местонахождение которых помог установить злоумышленник.

Общая масса изъятого из незаконного оборота метилэфедрона составила 7,57 грамма. В отношении мужчин следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Оба фигуранта отправлены под домашний арест.

Расследование продолжается. Полиция напоминает, что участие в незаконном обороте наркотиков влечёт серьёзную уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. Если вы располагаете информацией о фактах сбыта или хранения наркотиков, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102.