В Саратове у 32-летнего мужчины изъяли марихуану и синтетический гашиш

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области задержали 32-летнего жителя областного центра по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В его квартире оперативники обнаружили и изъяли 1,15 грамма марихуаны и 1,60 грамма синтетического гашиша.

По предварительным данным, наркотики мужчина хранил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

В качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.