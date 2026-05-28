В Саратове предпринимательница украла 340 тысяч по соцконтракту

В Саратове полицейские выявили факт мошенничества при получении выплат. 47-летняя индивидуальный предприниматель заключила социальный контракт на развитие бизнеса и получила 340 тысяч рублей из бюджета. Однако вместо того, чтобы потратить деньги по назначению, женщина предоставила ложные отчётные документы, а средства использовала по своему усмотрению.

Сотрудники ОЭБиПК УМВД вскрыли схему. Теперь в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Следствие устанавливает все обстоятельства.

Социальный контракт — это помощь малому бизнесу, а не «лёгкие деньги». Вместо развития — уголовное дело. Нарушительница теперь рискует не только вернуть средства, но и получить реальный срок.