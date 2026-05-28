В Саратове наградили победителей регионального конкурса «Мастер года»

В Саратове состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» 2026. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства области Владимир Попов, депутат облдумы Юлия Литневская, замминистра образования Людмила Григорьева, а также индустриальные партнёры и руководители техникумов. Заместитель министра отметила, что в системе СПО работает более 3 тысяч педагогов, а число участников конкурса выросло с 70 до 140 человек.

Конкурсанты соревновались в двух испытаниях: «Я – мастер» и «Мастер-класс», где представляли свой опыт, передовые технологии и методики воспитательной работы. Абсолютным победителем стала Евгения Грачёва, преподаватель Губернаторского колледжа. Второе место заняла Людмила Шеина из Балаковского техникума, третье — Анна Кирчева из Энгельсского политехнического колледжа. Победители получили денежные премии: 250, 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

«Теперь честь своего региона буду отстаивать на всероссийском уровне. Безусловно, буду готовиться и стараться. Это очень волнительно, но меня поддерживают руководство и студенты», — поделилась победительница. Евгения Грачёва представит Саратовскую область в финале, который пройдёт с 28 сентября по 2 октября в Новом Уренгое.