В Саратовской области стартовал фотоконкурс «Женщина-фермер: Лица Земли»

РОО «Интернациональный Союз Женщин» объявил международный фотоконкурс «Женщина-фермер: Лица Земли», посвящённый роли женщин в сельском хозяйстве. Цель — создать уникальную фотолетопись труда, традиций и образа жизни женщин-фермеров, популяризировать сельскохозяйственные профессии.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Портрет на земле», «Труд как искусство», «Дары земли», «Традиции и современность», «Семейная ферма». Участвовать могут профессиональные фотографы, любители и сами женщины-фермеры в качестве авторов или героинь. Возрастных ограничений нет, участие бесплатное.

Приём заявок продлится до 25 сентября 2026 года. Победители и финалисты получат дипломы, их работы войдут в фотоальбом-каталог и будут представлены на выставках в Москве, регионах России и за рубежом, а также опубликованы в ведущих СМИ. Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на сайте: www.womenagriculture.org.