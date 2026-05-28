Шеф-повар из Саратова представит регион на всероссийском конкурсе

В Историческом парке «Россия – Моя история» в рамках форума «Делай на 100», приуроченного ко Дню российского предпринимательства, наградили победителя регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Лучшим поваром Саратовской области стал Артём Твердохлебов из Саратова, работающий шеф-поваром в одном из ресторанов. Второе место занял Денис Фадеев, третье — Валерий Маслов.

В течение двух дней участники демонстрировали теоретические знания и практические навыки. На приготовление четырёх блюд отводилось четыре часа. Победитель признался, что волновался, но старался сделать всё креативно, вкусно и качественно. Десерт — пирожное «Волга» — он готовил впервые. Теперь Артёму предстоит представить регион на федеральном этапе. «Приложу все усилия, чтобы показать, что в Саратове работают такие же отличные профессионалы, как в Москве и Питере», — отметил он.

Министр экономического развития Андрей Разборов подчеркнул, что Саратовская область славится богатыми гастрономическими традициями: саратовский калач, пирожное «Волга» — уже культурный код региона. Конкурс «Лучший по профессии» — ключевое мероприятие нацпроекта «Кадры», инициированного президентом Владимиром Путиным. Победители федерального этапа получат до 1 млн рублей. В июне в области пройдёт этап в номинации «Механизатор».