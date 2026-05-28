Фото: МинИнформ 64 Z

Стартовал шестой сезон проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участниками могут стать учащиеся от 14 лет, студенты, педагоги, управленцы, специалисты сфер воспитания, культуры, спорта и молодежной политики. Зарегистрироваться можно на сайте flagmany.rsv.ru. Все направления сезона объединены задачей развития единого воспитательного пространства в стране.

В шестом сезоне доступны новые направления: командный конкурс для внедрения воспитательных практик; «СпортТрек» для тренеров и педагогов физкультуры; индивидуальный конкурс «Учить и учиться» для старшеклассников, студентов и педагогов; конкурс в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования». Участникам в течение года доступны цифровые сервисы: каталог возможностей, курс «Сферум в МАХ» и библиотека контента.

В этом сезоне добавят образовательные курсы «Культура» и «Государство», после прохождения которых выдадут сертификаты. Проект помогает развиваться как новичкам, так и опытным специалистам.