Юные художники нарисовали Парк покорителей космоса с натуры

В Парке покровителей космоса прошёл «Космический пленэр», посвящённый 65-летию первого полёта человека в космос. Организатором выступил музыкально-эстетический лицей имени Шнитке. Юные художники приехали на место приземления спускаемого аппарата Юрия Гагарина, где узнали, как космонавта встречали местные жители, рассмотрели историческую капсулу и полюбовались волжскими пейзажами.

Вдохновившись историей, школьники с энтузиазмом взялись за кисти. Они рисовали парк и пытались представить, какие чувства испытывал первый космонавт, возвращаясь на Землю. Ребята не только писали этюды, но и делились впечатлениями, обсуждали полёт и свой творческий процесс.

Завершился пленэр импровизированной выставкой прямо на месте. Юные художники представили свои работы друг другу, обменялись мнениями и построили планы на будущее. А в завершение, дав волю фантазии, участники помечтали о том, каким мог бы стать космопорт на этом месте в будущем. Получился настоящий праздник творчества и памяти о великом событии.