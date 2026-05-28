НовостиОбщество28 мая 2026 17:37

«Автодор» расстанется с главным тренером Стипе Кулишем

Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» расстанется с главным тренером Стипе Кулишем. Хорватский специалист проработал в команде один сезон.

Изначально он вошел в тренерский штаб Миленко Богичевича, а после его отставки стал исполняющим обязанности главного тренера. Под руководством Кулиша «Автодор» одержал две победы в 13 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Команда завершила регулярный сезон на 10-м месте с результатом 7 побед и 33 поражения. Об отставке сообщает «Спорт-Экспресс». Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о назначении нового главного тренера.