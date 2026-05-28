Саратовские аграрии завершили сев гороха на 7,7% выше плана

Аграрии Саратовской области завершили сев гороха. Работы проведены на 19,8 тыс. га, что на 7,7% выше запланированных площадей.

К 28 мая весенняя посевная кампания в регионе проведена на площади 2255,2 тыс. га. За последние сутки засеяны 74,1 тыс. га.

Хозяйства левобережных районов заканчивают сеять сафлор — выполнено 95,1% плана. В авангарде весенних полевых работ, помимо Питерского района (уже завершил посевную), — Ивантеевский, Петровский, Ртищевский и Хвалынский районы. Здесь засеяно более 90% площадей.