Саратовская область — в топ-30 по дипломантам олимпиады «Я — профессионал»

Саратовская область вошла в топ-30 регионов по числу дипломантов IX сезона олимпиады «Я – профессионал». Всего на участие заявились рекордные 215 515 студентов. Дипломантами стали 3 606 человек по всей стране, из них 23 — студенты из Саратовской области. Олимпиада охватила 70 направлений: от истории и креативных индустрий до искусственного интеллекта и БПЛА.

Дипломанты смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях, получить льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру. Медалисты получат денежные премии до 300 тысяч рублей. Больше всего дипломантов в Саратовской области подготовили ПИУ имени Столыпина и СГУ имени Чернышевского.

«Уверенные результаты показывают, что вузы региона дают качественную подготовку. Успех студентов — это сигнал для работодателей: в области есть перспективные кадры для промышленности, науки и соцсферы», — отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным.