«Ночь кино 2026» в Саратовской области пройдёт на 65 площадках

Саратовская область обновила собственный рекорд по числу площадок всероссийской акции «Ночь кино». В 2026 году мероприятие состоится одновременно на 65 площадках в 35 районах региона. Для сравнения: в прошлом году акция охватила 60 площадок. Всероссийская акция при поддержке Роскино и Министерства культуры РФ стартует по всей стране 29 августа. В Саратовской области заранее определены места проведения мероприятий. Программы ориентированы на семейную аудиторию и включат показы популярных российских фильмов последних двух лет.

Впервые среди участников — Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты имени И.А. Кириллова, восстановленное 30 августа 2025 года при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Всего в Саратове показы пройдут по семи адресам: исторический парк «Россия — Моя история», летний кинотеатр на Новой Набережной, кинотеатр «Победа», Областной Дом работников искусств, училище РХБЗ, Саратовское высшее артиллерийское командное училище и лицей-интернат №64.

В программу «Ночи кино — 2026» включены три новых отечественных фильма, которые можно будет увидеть бесплатно: «Ангелы Ладоги» (12+), «Буратино» (6+) и «Чебурашка 2» (6+). Точное время начала кинопоказов на каждой площадке будет объявлено дополнительно. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции и провести вечер в кругу семьи за просмотром лучшего российского кино. Вход свободный. Следите за афишами.