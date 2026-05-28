В Питерке работодателям из пяти районов разъяснили миграционные правила

В Питерке прошло информационно-разъяснительное мероприятие по миграционному законодательству. Участниками стали предприниматели и руководители кадровых служб из Новоузенского, Советского, Краснокутского, Питерского и Александрово-Гайского районов. Кустовой формат позволил охватить сразу пять территорий области.

Спикеры детально разобрали типичные ошибки при трудоустройстве иностранцев, проанализировали сложные юридические прецеденты и дали практические рекомендации по минимизации рисков. Работодатели получили консультации по оформлению патентов и уведомлений, а также смогли задать свои вопросы.

«Подобное взаимодействие направлено на укрепление экономической стабильности предприятий, защиту прав иностранных работников и обеспечение полной прозрачности регионального рынка труда», — отметили организаторы. Профилактические встречи с работодателями в области продолжатся.