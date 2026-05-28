На всероссийское голосование вынесли благоустройство 20 спортобъектов области

На всероссийское онлайн-голосование по объектам благоустройства в Саратовской области вынесено 20 спортивных локаций. Именно жители решат, какие из них обновят в первоочередном порядке в 2027 году. В Александрово-Гайском, Балаковском, Краснокутском, Новоузенском, Перелюбском, Петровском, Хвалынском, Балашовском, Пугачёвском районах предлагается благоустроить спортивные и детские площадки.

В Аркадаке и Дергачах на голосование вынесли стадионы — планируется обновить трибуны и площадки. В посёлке Михайловский предлагают построить площадку для сдачи норм ГТО, а в городском парке Пугачёва — 15-километровую лыжероллерную трассу. В этом году по федеральной программе обновят 11 спортплощадок.

Министр строительства Михаил Бутылкин сообщил, что до конца голосования осталось 15 дней, более 300 тысяч саратовцев уже сделали выбор. Он призвал жителей проголосовать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, где есть визуализация и описание объектов. «Важно не просто быть в курсе, но и влиять на изменения», — подчеркнул министр.