Ветеринары области отработали действия при вспышках опасных болезней

В мае в Саратовской области прошли ежегодные тактико-специальные учения по отработке действий при возникновении очагов особо опасных болезней животных. Участие приняли ветеринарные специалисты, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также руководители сельхозпредприятий. Главная цель — слаженное взаимодействие всех служб для быстрой и эффективной ликвидации вспышек заболеваний, от чего зависит продовольственная безопасность региона.

В Новоузенском, Питерском и Романовском районах отрабатывали меры против африканской чумы свиней (АЧС). В Хвалынском районе провели учения по ликвидации условного очага бешенства: специалисты тренировались отбирать пробы, упаковывать и доставлять патматериал в лабораторию, проводить дезинфекцию и вакцинацию. В Петровском районе ликвидировали условный очаг высокопатогенного гриппа птиц, в Озинском — чумы мелких жвачных.

Начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев отметил высокий уровень подготовки специалистов. Успех борьбы с инфекциями зависит от того, насколько каждый участник процесса знает свой манёвр.