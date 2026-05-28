В Саратовской области продолжается акция «Останови огонь!»

В Саратовской области продолжается федеральная информационная кампания «Останови огонь!», которая продлится с 15 марта по 30 сентября. Ее цель — снижение риска рукотворных природных пожаров, особенно самовольных выжиганий сухой травы. По данным Рослесхоза, 70% лесных пожаров возникает по вине человека. В рамках кампании проводятся беседы в школах, разъяснительная работа с населением и раздача листовок.

С 5 мая в регионе действует особый противопожарный режим. Лесные инспекторы провели уже более 500 рейдов. Штрафы за нарушения выросли: гражданам за костры грозит от 40 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 60 до 90 тысяч, юридическим — от 600 тысяч до 1 млн рублей.

При обнаружении лесного пожара звоните по номеру 112, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8 (8452) 490-516 или на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.