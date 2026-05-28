Саратовская область представит «Орбиту возможностей» в Москве

Саратовская область примет участие в очном этапе всероссийского конкурса «Регион для молодых». Он пройдёт 2 июня 2026 года в Москве. Команда региона представит программу комплексного развития молодёжной политики под названием «Орбита возможностей». В состав делегации вошли активные молодые люди из Петровского, Марксовского, Калининского и Энгельсского районов, руководители молодёжных организаций, а также сотрудники органов власти и муниципалитетов.

Подготовка к презентации идёт в Энгельсе. Работа развернулась на базах молодёжных пространств «Орлёнок» и Дома молодёжи. Напомним, в прошлом году оба объекта капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети», который инициировал президент Владимир Путин.

Теперь на обновлённых площадках готовят стратегию развития молодёжной политики на годы вперёд. Участники делегации репетируют защиту, дорабатывают детали и настраиваются на победу. От того, насколько убедительной будет презентация, зависит получение федеральной поддержки на реализацию программы в регионе.