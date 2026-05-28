Библиотекари «Пушкинки» бежали за читателями по проспекту Столыпина

Областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина в 11-й раз присоединилась к всероссийской акции «Бегущая Книга». Тематический забег приурочили к Году единства народов России. Сотрудники «Пушкинки» преодолели маршрут протяженностью около 2 км: от библиотеки на улице Яблочкова через проспект Столыпина и парк Липки до улицы Радищева.

Во время забега библиотекари провели интеллектуальную викторину на знание истории России. Участникам задавали вопросы разного уровня сложности: нужно было вспомнить исторических деятелей или привести цитаты из классической литературы. За правильные ответы дарили памятные призы. В викторине участвовали дети, взрослые и даже иностранные гости.

«Акция помогает показать, что библиотека — это не только книги, но и живое общение, интересные идеи и энергия. Это отличный способ напомнить, как важно знать и ценить историю своей страны», — отметила заведующая отделом обслуживания подростков Елена Тулочкина.