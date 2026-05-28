В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на улучшение дорог и повышение безопасности, был запущен социальный проект.

Приближается время летних отпусков, и Саратовская область, являясь популярным транзитным маршрутом на юг, ожидает наплыва иногородних водителей. Зачастую автомобилисты, стремясь быстрее добраться до места назначения, переоценивают свои силы и стараются преодолеть большие расстояния без достаточного количества остановок.

Художница из Саратова создала мультфильм для водителей транзитных маршрутов

Для решения этой проблемы художница Анастасия Лачинова подготовила ролик в технике песочной анимации. Видео обращено к водителям, совершающим поездки через область, и призывает их заблаговременно планировать свой маршрут, учитывая необходимые перерывы. Согласно ПДД, водителям следует отдыхать каждые 4 часа 30 минут. Художница подчеркивает, что выбор безопасного маршрута напрямую влияет на благополучие всех участников движения.

Этот ролик стал стартом акции «Я не сплю за рулем», организованной при участии специалистов министерства дорожного хозяйства Саратовской области, регионального управления Госавтоинспекции и их коллег из Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Основная идея акции заключается в поощрении водителей за безопасные остановки на территории Саратовской области. Участникам, которые будут делать регулярные перерывы, заботясь о собственной безопасности и безопасности других, предложат вознаграждение. Для участия необходимо делать фотографии в легко узнаваемых местах по пути следования и отправлять их в группу «Дороги Саратовской области» в комментариях к закрепленному посту. Еженедельно случайным образом будут выбраны два победителя, которые получат топливо или сертификаты в автомагазины. Наличие серии фотографий-комментариев увеличивает шансы на выигрыш.

Александр Исаков, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области, отметил, что многие ДТП на федеральных трассах происходят из-за усталости водителей. Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры, включая зоны отдыха и многофункциональные зоны, способствует решению этой проблемы, а акция в Саратовской области мотивирует водителей к перерывам.

Для водителей из самой Саратовской области также планируются мероприятия, направленные на поощрение вежливого и аккуратного вождения. Информация о них будет публиковаться в официальных группах министерства дорожного хозяйства Саратовской области и национального проекта «Инфраструктура для жизни» в социальной сети ВКонтакте.