Саратовские школьники попробовали себя в роли машинистов пригородных поездов в ходе профориентационной экскурсии

Фото: ПривЖД

Сегодня учащиеся нескольких саратовских школ посетили моторвагонное депо Анисовка. Профориентационное мероприятие провели специалисты указанного предприятия и пригородной компании АО «Саратовская ППК». Главная цель — познакомить подростков с особенностями работы на железной дороге и помочь им с выбором будущей специальности.

Путешествие ребят началось со станции Саратов-1, где они сели в пригородный поезд, следовавший в Анисовку. В пути следования для участников организовали тематическую викторину и провели беседу о правилах безопасного поведения вблизи стальной магистрали.

После прохождения инструктажа по технике безопасности школьникам показали оснащение кабины машиниста электровоза, а затем – производственные участки депо, где ведется предрейсовая подготовка, техническое обслуживание и ремонт современного подвижного состава.

Также в ходе мероприятия все желающие смогли попробовать себя в роли машиниста и совершить пробную поездку на специальном учебном тренажере.