В Саратове стартовал XII фестиваль «Принцесса цирка»

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Саратов готовится к грандиозному событию – XII Международному фестивалю «Принцесса цирка». Уже сейчас площадь Кирова около цирка имени братьев Никитиных превратилась в небольшую точку циркового мастерства. Для саратовцев работает ярмарка товаров и изделий, проходят показательные выступления с воздушными номерами эквилибристики. Основные события фестиваля развернутся с 29 по 31 мая, где более сотни артисток из 17 стран мира будут соперничать за главный приз.

Директор Вьетнамской цирковой федерации Тонг Тоан Тханг поделился своими впечатлениями: «Что всегда мне приятнее всего, что больше всего меня впечатляет, это то, что все мы являемся частью большой цирковой семьи в прекрасном городе Саратове. Я надеюсь, что цирковая семья в Саратове в 2026 году будет успешной. Я желаю огромного успеха международному фестивалю "Принцесса цирка" в 2026 году».

Саратов вновь становится центром притяжения для мирового циркового сообщества. Фестиваль обещает быть ярким и незабываемым, подарив зрителям встречу с грацией, талантом и мастерством участниц со всего мира. Приходите поддержать артисток и стать частью этого уникального события. Подписывайтесь на наши новости.